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Украина надеется на поддержку США на пути к миру – Зеленский

В мире Материалы 3 марта 2025 22:00 (UTC +04:00)
Украина надеется на поддержку США на пути к миру – Зеленский

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Украина надеется на поддержку США на пути к миру, написал Президент Украины Володимир Зеленский в соцсети X, передает Trend.

«Мы продолжаем работу с партнерами. Уже состоялись переговоры, впереди – новые шаги. Очень важно, чтобы наша дипломатия была действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что стране необходим настоящий мир, и именно украинцы хотят этого больше всего.

«Потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и обеспечить безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир необходим как можно скорее», – добавил он.

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