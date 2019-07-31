В Судане школы и детсады закроют из-за гибели студентов во время протестов

31 июля 2019 18:00 (UTC+04:00)

Переходный военный совет Судана издал постановление руководителям провинций закрыть школы и детские сады с 31 июля до дальнейших уведомлений из-за гибели студентов во время недавних протестов в провинции Кордофан, говорится в заявлении военсовета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в ходе мирной акции протеста в городе эль-Абъяд провинции Кордофан силы безопасности применили оружие, погибли не менее пяти человек, многие получили ранения. Губернатор провинции Кордофан подтвердил гибель пяти человек и пояснил, что полиция применила оружие, поскольку некоторые участники акции попытались напасть на два отделения банков.

"Секретарь администрации (военного совета – ред.) генерал-лейтенант Мухаммад Али Ибрахим передал постановление военного совета в канцелярию по делам федеральной власти о прекращении занятий в начальных и средних учебных заведениях, а также в детских садах во всех провинциях, начиная со… среды, 31 июля, до последующих уведомлений", - говорится в заявлении. Согласно документу, данное решение было принято из соображений безопасности. Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов.

Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.

Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.

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