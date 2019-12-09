Парламент Ирака согласовал кандидатуру премьера

Фракции в парламенте Ирака согласовали кандидатуру будущего премьер-министра, сообщила в понедельник РИА Новости депутат совета депутатов (парламента) Ирака Нада Дайани от суннитского объединения "Михвар".

Имя этого человека не называется, но известно, что он не входил в состав прежних правительств. Предполагается, что его кандидатура устроит "улицу", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В конце ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке, которая была принята.

"Политические фракции выбрали несколько кандидатур на пост премьера. У меня имеется информация, что достигнуто соглашение по кандидатуре главы правительства, но пока она не названа. Это будет независимый политик, не входящий ни в одну из фракций, близкий к народу, который не занимал до этого никаких постов во власти или правительстве", - сказала Дайани.

По ее словам, согласно закону Ирака, премьером может стать только представитель шиитской общины, при этом большинство предпочитают, чтобы это не был чрезмерно религиозный человек из-за того, что иракская "улица" в настоящий момент отвергает правление ставленников религиозных политических партий.

"Самая крупная фракция в парламенте от движения Муктады ас-Садра "Ас-Саирун" отказалась выдвигать кандидатуру премьера, но потребовала, чтобы он был из народа. Все политические партии Ирака теперь берут в расчет мнение народа относительно кандидатуры премьера, особенно с учетом назначенной на 10 декабря миллионной демонстрации и народного давления в силу неспособности правительства контролировать безопасность", - пояснила депутат.

Она убеждена, что избрание главы правительства Ирака произойдет в определенный конституцией срок в один месяц, учитывая запрос общества.

Дайани напомнила, что на прошлой неделе парламент проголосовал за принятие закона об избирательной комиссии, который предусматривает смену почти всех членов комиссии и ее преобразование.

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