S&P присвоило Emirates Development Bank рейтинг эмитента на уровне «AA-»

S&P Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «AA-» со стабильным прогнозом Банку развития Эмиратов (EDB), ключевому финансовому инструменту, способствующему диверсификации экономической трансформации и развитию промышленности, передает Trend со ссылкой на WAM.

Банку также был присвоен долгосрочный рейтинг по региональной шкале GCC от S&P Global Ratings "gcAAA", говорится в заявлении EDB.

Рейтинг является важным подтверждением нового стратегического мандата EDB по поддержке плана экономической диверсификации ОАЭ, позволяя отдельным лицам, ММСП и корпорациям работать в приоритетных промышленных секторах, одновременно продвигая технологии для построения инновационной экономики, основанной на знаниях.

Рейтинг S&P Global соответствует рейтингу агентства Fitch Ratings, которое подтвердило рейтинг дефолта эмитента [IDR] на уровне «AA-» со «Стабильным» прогнозом по EDB в мае 2021 года.

Рейтинг S&P Global оценил капитализацию EDB как очень сильную, что позиционирует банк для ожидаемого быстрого роста кредитования. Прогноз «Стабильный» отражает точку зрения рейтингового агентства на кредитоспособность Федерального правительства ОАЭ. Агентство считает, что банк имеет хорошие возможности для роста на фоне его приверженности поддержанию высокой капитализации при поддержке федерального правительства.

Министр промышленности и передовых технологий и председатель EDB Д-р Султан Ахмед Аль Джабер сказал: «Рейтинги AA- S&P Global и Fitch подтверждают стратегические планы банка играть ключевую роль в усилиях по экономической диверсификации ОАЭ.

C видением мудрого руководства страны. Рейтинги являются очень важным шагом для будущей стратегии и устремлений EDB. Этот рейтинг также укрепляет позиции банка и его способность мобилизовать финансовые ресурсы и расширять свои услуги в области финансирования и кредитования ».

В своих комментариях генеральный директор EDB Ахмед Мохамед аль-Накби сказал: «Рейтинги являются важной вехой и признанием сильного финансового положения EDB, а также одобрением его разумных планов будущего роста и разумной практики управления рисками. это исключительное достижение, которое было бы невозможно без решительной поддержки, которую мы получаем от наших клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон ».

В своих оценочных отчетах S&P Global и Fitch положительно оценили вероятность суверенной поддержки EDB со стороны федерального правительства в соответствии с его новой стратегией поддержки экономического развития в приоритетных секторах, его сильным капиталом и доступом к различным источникам финансирования и ликвидности.