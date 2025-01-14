Состоится 4-й Международный медиафорум Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - В Эр-Рияде с 19 по 21 февраля пройдет 4-й Международный медиафорум Саудовской Аравии.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт форума, основное внимание будет уделено глобальным вызовам в сфере медиа и возможностям адекватного реагирования на них, современной медиаэкономике, анализу динамики медиаэкономики в развитой цифровой среде, а также стратегиям роста и устойчивого развития.

На мероприятии также будут обсуждаться способы прогнозирования будущего медиаландшафта и роль творческих талантов в преобразовании этого сектора.

В рамках форума будет организована крупнейшая медиавыставка Ближнего Востока - Выставка будущего медиа (FOMEX), где крупные медиа и технологические компании мира представят свои инновации. В прошлом году в экспозиции приняли участие около 200 компаний из 30 стран.

Также в рамках форума будет вручена премия медиафорума Саудовской Аравии. Она присуждается тем, кто отличился в создании медиаконтента.

Напомним, что всего в рамках третьего медиафорума состоялось свыше 80 панельных сессий, в которых приняли участие руководители и делегаты более 200 структур и 2000 спикеров, а также представители масс-медиа. Число посетителей выставки составило свыше 32 000 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!