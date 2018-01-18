На Фуцинской АЭС началась установка корпуса ядерного реактора "Хуалун-1" (ФОТО)

Корпус высокого давления ядерного реактора "Хуалун-1" был сегодня доставлен из Даляня (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) в Фуцин (провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай) и начал монтироваться на энергоблоке №5 Фуцинской атомной электростанции, передает агентство Синьхуа.

Работы по установке планируется завершить до конца текущего месяца. Корпус реактора "Хуалун-1" имеет совершенно новую конструкцию с 177 стержнями.

Срок службы увеличен с 40 до 60 лет, уровень сейсмоустойчивости - с 0,2 до 0,3 g. Существенно повышена безопасность.

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