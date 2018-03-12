Резервы инвалют Китая в основном сохраняются на стабильном уровне - Центробанк

12 марта 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основные экономические показатели Китая и стабильная национальная валюта позволят в основном поддерживать резервы иностранных валют страны на стабильном уровне, заявил в прошлую пятницу чиновник Народного банка Китая (Центробанк).

Резервы инвалют Китая сохраняли рост в течение 12 месяцев до февраля текущего года, когда было отмечено незначительное снижение данного показателя, напомнил заместитель директора Центробанка Пань Гуншэн на пресс-конференции, прошедшей на полях ежегодной сессии ВСНП.

Февральский спад был связан с ростом индекса обменного курса доллара США и падением индекса цен на облигации на международном рынке, пояснил замдиректора Центробанка.

В феврале индекс обменного курса доллара США вырос на 1,7 процента на фоне того, как рынки акций в США, Еврозоне и Японии упали на 4-5 процентов.

Резервы инвалют Китая в феврале составили 3,1 триллиона долларов США со снижением примерно на 27 миллиардов долларов США по сравнению с январем.

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