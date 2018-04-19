Си Цзиньпин заявил Мэй о необходимости расследования "химатаки" в Сирии

19 апреля 2018 15:42 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высказался за необходимость проведения объективного расследования предполагаемого использования химического оружия в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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