Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на юго-западе Китая

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу утром в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 02:31 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 220 километрах к юго-западу от города Куньмин. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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