В Китае казнили убийцу девяти школьников

27 сентября 2018 07:51 (UTC+04:00)

Верховный народный суд Китая в четверг санкционировал исполнение смертного приговора в отношении убийцы девяти школьников, говорится в сообщении суда средней ступени города Юйлинь провинции Шэньси, сообщает РИА Новости.

Ранее суд приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников.

"По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 27 сентября был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя, виновного в умышленном убийстве, совершенном 27 апреля", — говорится в опубликованном заявлении.

Нападение произошло 27 апреля этого года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси, когда дети возвращались из школы домой. Молодой человек 1990 года рождения, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

В результате нападения девять школьников погибли, еще 12 пострадали.

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