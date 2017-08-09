Французские власти назвали наезд машины на военных спланированной атакой

9 августа 2017 11:48 (UTC+04:00)

Наезд автомобиля на группу военнослужащих под Парижем был спланированным, считает мэр города Леваллуа-Перре, в котором произошел инцидент, Патрик Балкани, передает РИА Новости.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных… Я считаю, что событие можно назвать спланированным актом", — сказал Балкани в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что активный розыск автомобиля марки BMW продолжается.

Утром в среду автомобиль наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Azernews Newspaper
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