Лондон намерен ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников

Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом, как передает РИА Новости, в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph.

По ее данным, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

The Sunday Telegraph подчеркивает, что данный шаг был запланирован Великобританией до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, "как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой".

Как ожидается, британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели. Если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, то премьер-министр Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.

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