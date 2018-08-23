Напавший на людей под Парижем был в списке лиц, представляющих угрозу

23 августа 2018 15:54 (UTC+04:00)

Неизвестный, напавший с ножом на людей под Парижем, находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции (Fiché S), передает РИА Новости со ссылкой на радиостанциюFrance Info.

Инцидент произошел утром в четверг в коммуне Трапп в парижском регионе. В результате нападения погибли два человека, один был тяжело ранен, сообщила префектура департамента Ивелин. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Глава МВД Франции Жерар Коллон выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим и отметил быстроту реакции и мобильность сил правопорядка.

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