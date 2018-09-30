В море у берегов Испании обнаружили более 450 нелегальных мигрантов

30 сентября 2018 17:05 (UTC+04:00)

Более 450 нелегальных мигрантов обнаружены в Средиземном море у испанского побережья за выходные, сообщила служба спасения на море Испании, пишет РИА Новости.

В субботу в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) были найдены семь лодок, в которых находились 342 человека. С утра воскресенья найдены еще три лодки, на которых к испанскому побережью направлялись 123 человека.

Миграционный поток в Испанию в нынешнем году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в эту страну попали 35 653 мигранта - это больше, чем за предыдущие три года вместе, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Всего в страны Европы через Средиземное море с начала года приникли 80 602 человек, 1 730 погибли.

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