Греческое правительство обвинило ультраправых в провокации на митинге

20 января 2019 21:17 (UTC+04:00)

Правительство Греции заявило, что радикальные элементы и члены ультраправой партии "Золотая заря" попытались вторгнуться в здание парламента во время митинга на площади Синтагма, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье днём в центре Афин проходит митинг с участием десятков тысяч человек. Его участники выступают против соглашения со Скопье, по которому соседняя страна будет называться "Северная Македония". Во время митинга группа людей в капюшонах и противогазах пыталась прорваться в парламент. СМИ сообщили, что провокацию устроили анархисты.

Пресс-служба премьера считает, что это ультраправые.

"К сожалению, вновь тон на митинге задали радикальны элементы и члены "Золотой зари", которые, пытаясь вторгнуться в парламент, в капюшонах с камнями, палками и железными прутьями напали на полицейских, отправив десятки раненых в больницы", - говорится в заявлении пресс-службы премьера Греции, поступившем в РИА Новости.

"В нашей демократии свободное выражение граждан является не подлежащим обсуждению правом. Даже те, кто хочет разрушить его, потому что говорят, что верят, что "демократия продала Македонию". Долг и обязанность тех, кто верит и служит демократии, не позволить им этого. Изолировать их и осудить",- говорится в заявлении.

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