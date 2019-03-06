Спикер парламента Чехии считает, что Прага и Москва должны развивать диалог

6 марта 2019 10:49 (UTC+04:00)

Межпарламентское взаимодействие является важным условием развития диалога между Чехией и Россией. Об этом заявил во вторник вечером председатель Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Радек Вондрачек, который, согласно государственному протоколу, выступает также как спикер двухпалатного высшего законодательного органа республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чешско-российское межпарламентское сотрудничество - составная часть прагматичных взаимных отношений, - отметил он. - Парламентская дипломатия является великолепным способом развития рабочего диалога. Наши страны должны развивать диалог". Межпарламентское сотрудничество Чехии и России, по его мнению, приобрело особо важное значение в условиях, "когда международная ситуация складывается далеко не идеальным образом". Республика строит свои отношения с РФ, исходя из своих обязательств перед Евросоюзом.

"Чехия является частью Евросоюза. Мы - командный игрок и, конечно, соблюдаем [антироссийские] санкции. Тем не менее, как я считаю, этот факт не аргумент, чтобы мы не развивали [всесторонний] диалог и не обсуждали актуальные для нас вопросы", - подчеркнул спикер.

Вондрачек приветствовал начинающееся в среду в Праге заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Оно пройдет при поддержке властей обеих стран.

"Очень хорошо, что работа МПК проходит нормально. Несмотря ни на что, российский рынок является для Чехии вторым крупнейшим, после американского, за пределами Евросоюза, в страны которого республика экспортирует наибольшее количество товаров. Мы нуждаемся в новых рынках сбыта. Россия - наш перспективный партнер, партнер с большим потенциалом. Чешские предприниматели успешно реализуют в РФ целый ряд инвестиционных проектов, так же, как и российские бизнесмены у нас. Их работа нуждается в какой-то форме правительственной поддержки. Ее и предоставляет МПК", - подчеркнул спикер.

Российско-чешское торгово-экономическое сотрудничество в последние три года динамично развивается. Взаимный товарооборот за это время возрос в 1,6 раза. В 2016 году он составлял 6 миллиардов долларов, в 2017 - 8,4 миллиарда долларов, а в прошедшем году он вырос почти на 15%, до 9,8 миллиардов долларов.

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