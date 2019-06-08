Десять тысяч человек приняли участие в акциях "желтых жилетов" во Франции

8 июня 2019 22:47 (UTC+04:00)

Около 10,3 тысячи человек приняли участие в 30-й акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Париже в демонстрации приняли участие около 1,1 тысячи человек. Телеканал напоминает, что в прошлую субботу в акциях приняли участие 9,5 тысячи человек по всей стране, в том числе 1,5 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.

В городе Монпелье на юге Франции в 30-й акции "желтых жилетов" приняли участие около 2 тысяч демонстрантов. Организаторы акции утверждают, что число участников составило 5 тысяч человек. Во время манифестации полиция применила слезоточивый газ и водометы. Некоторые протестующие начали громить витрины, ломать трамвайную остановку, подожгли мусорный контейнер и картонные коробки.

Телеканал сообщает, что в ходе столкновений по состоянию на 16.00 в Монпелье пострадали четверо протестующих и четыре сотрудника полиции. Некоторые манифестанты метали камни, бутылки и петарды. У одного сотрудника полиции был зафиксирован ожог на руке. Телеканал со ссылкой на префектуру уточняет, что на момент 16.30 правоохранителям удалось задержать семь человек.

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