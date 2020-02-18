В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта

Совместная военная комиссия ливийских сторон возобновит свою работу в Женеве 18 февраля, политические переговоры запланированы на 26 февраля, говорится в сообщении пресс службы женевского офиса ООН, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Межливийская совместная военная комиссия возобновит свои встречи в Женеве под эгидой ООН 18 февраля. Миссия ООН по поддержке в Ливии надеется, что чувство ответственности и серьезный, и конструктивный дух участников приведут к полностью инклюзивному ливийскому политическому форуму, старт которого запланирован на 26 февраля", - говорится в заявлении.

В ООН рассчитывают, что все стороны конфликта позитивно откликнутся на предложение о политическом диалоге.