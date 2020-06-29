Эмманюэль Макрон поддержал идею изменить конституцию Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал в понедельник идею включить в конституцию страны новые обязательства, направленные на защиту экологии. Об этом он заявил, выступая перед участниками Гражданского конвента по климату, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата", - сказал французский президент. Он считает, что вопрос должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум.
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