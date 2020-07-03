Кабмин Испании одобрил меры на €50 млрд для восстановления экономики после пандемии

Правительство Испании одобрило пакет мер на сумму €50 млрд, направленных на поддержку восстановления экономики страны, которая пострадала из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу кабмином королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство одобряет новый пакет мер на сумму €50 млрд в рамках соглашения об экономическом восстановлении и занятости [населения], - говорится в коммюнике. - Этот новый пакет направлен на укрепление и ускорение восстановления экономики, которое уже началось после кризиса, вызванного COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание)".

Как уточнили в кабмине, принятые меры будут "стимулировать инвестиции и повысят платежеспособность компаний, что, в свою очередь, поможет [сохранить] тысячи рабочих мест". "Создается гарантийная линия института государственного кредитования на сумму €40 млрд для продвижения новых бизнес-инвестиционных проектов, - отметили в кабмине. - Также создается фонд на €10 млрд для поддержки платежеспособности стратегически важных предприятий".

Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% ВВП из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%. По прогнозам Банка Испании (центробанка), экономика королевства сможет восстановиться до показателей, предшествующих кризису из-за пандемии коронавируса, лишь к концу 2022 года.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. инфицированных умерли. В середине марта до 21 июня в стране действовал режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения.