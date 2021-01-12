Президент Португалии заразился коронавирусом

Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Об этом в понедельник сообщается на сайте главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера тест [на коронавирус] президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 (00:40 мск) ПЦР-тест дал положительный результат", - говорится в сообщении пресс-службы президента. Уточняется, что у португальского лидера нет симптомов заражения коронавирусом.

Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены, сообщили в пресс-службе.