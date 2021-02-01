Две женщины ранены в Брюсселе в результате нападения с ножом в метро

Две женщины получили ранения и травмы в метро Брюсселя в результате нападения вооруженного ножом преступника. Об этом сообщила полиция по итогам инцидента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина нанес несколько ударов ножом своей сожительнице в вагоне метро на станции "Западный вокзал" в коммуне Моленбек. Убегая, он толкнул другую женщину, которая получила травмы. Нападавший задержан, мотивом преступления стала бытовая ссора", - говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении полиции. Как сообщила газета Derniere heure со ссылкой на источники в полиции, женщина которую толкнул преступник, была беременна. Полиция подчеркнула, что речь не идет о теракте, а лишь о бытовой ссоре.

В результате инцидента, который произошел около 15:00 (18:00 GMT+4), станция метро была закрыта в течение более четырех часов, пока полиция вела следственные действия.

Брюссельская коммуна Моленбек считается одной из наиболее бедных и неблагополучных в столице. Здесь проживает многочисленная община выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, именно здесь базировались члены связанной с террористической организацией "Исламское государство"группировки, организовавшей теракты в Париже 2015 года, в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году.