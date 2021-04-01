Президент ФРГ привился вакциной от AstraZeneca

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привился от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщила его администрация в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральный президент получил сегодня первую дозу вакцины от коронавируса, - говорится в сообщении. - В госпитале Бундесвера в Берлине он привился вакциной AstraZeneca".

"Я верю во все вакцины, которые допущены к использованию в Германии, - сказал Штайнмайер. - Вакцинация - важный шаг на пути из пандемии".

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.

В ФРГ вакциной от AstraZeneca прививают лишь граждан старше 60 лет.