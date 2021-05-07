В Великобритании идетподсчет голосов на региональных выборах

Региональные выборы завершились в Великобритании. Ровно в 22:00 (01:00 GMT+4) по всей стране закрылись избирательные участки, работавшие беспрерывно в течение 15 часов. Идет подсчет голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из-за коронавирусных ограничений подсчет займет больше времени, чем обычно. Какие-то результаты станут известны в течение пятницы, какие-то, например, итоги выборы мэра Лондона, на выходных. Окончательно подсчеты, как ожидается, завершатся к 10 мая.

Всего на кону стоят 5 тыс. мест в муниципальных, местных и региональных советах в Англии. Это самое большое количество с 1973 года, когда была изменена вся система местных выборов. Для сравнения: в 2016 году, когда в Великобритании в последний раз проходили региональные выборы, гражданам предстояло определить судьбу 2,7 тыс. мандатов.

Помимо этого, по итогам волеизъявления будут сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса, будет перераспределен один мандат в национальном парламенте и определены имена 39 комиссаров полиции в Англии и Уэльсе.

Выборы определят судьбу мэров ряда городов и руководящих органов столичных округов ряд графств. Так, среди прочих определятся мэры Лондона, Ливерпуля, Бристоля, Донкастера, Солфорда, Большого Манчестера. Наибольший интерес традиционно прикован к столице страны, однако здесь никаких сюрпризов не ожидается. Лейборист Садик Хан, ставший в 2016 году первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы, сохраняет уверенные шансы на переизбрание.