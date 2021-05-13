Норвегия возьмет $50 млрд из Нефтяного фонда для поддержки экономики в 2021 г.

Европа 13 мая 2021 04:45 (UTC+04:00)
Норвегия возьмет $50 млрд из Нефтяного фонда для поддержки экономики в 2021 г.

Правительство Норвегии намерено в этом году использовать на поддержку экономики рекордные 402,6 млрд крон ($49 млрд) из нефтяных доходов, которые обычно идут в Государственный пенсионный фонд страны (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Об этом говорится в поправках в бюджет. Первоначальный проект бюджета предполагал, что эта сумма будет на 90 млрд крон меньше, сообщает издание The Local.

"Чрезвычайные меры экономической поддержки, связанные с пандемией COVID-19, составляют большую часть увеличившихся расходов", - говорится в сообщении министерства финансов Норвегии.

Правительство страны обычно использует не более 3% от стоимости фонда для финансирования расходов, однако озвученная сумма говорит о том, что в этом году затраты могут составить около 3,7%.

На 12 мая стоимость фонда превышает 11 трлн крон.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежат около 1,4% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,1 тыс. компаний из 73 стран. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet (холдинговая компания Google) и Nestle. Вложения в акции составляют 72,8% инвестпортфеля, в облигации – 24,7%, в недвижимость – 2,5%.

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