Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу вечером объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19 - накануне было выявлено более 16,3 тыс. новых случаев, сообщает NL Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С вечера субботы на дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны. Занимающиеся продажей товаров не первой необходимости магазины должны будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны - в 20:00.

Новыми ограничениями запрещается собираться дома группами более четырех человек, вводится вновь правило обязательной дистанции между людьми в 1,5 метра. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без болельщиков.