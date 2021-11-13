Премьер Нидерландов объявил о частичном локдауне из-за COVID-19
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу вечером объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19 - накануне было выявлено более 16,3 тыс. новых случаев, сообщает NL Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С вечера субботы на дистанционную работу будет переведено большинство жителей страны. Занимающиеся продажей товаров не первой необходимости магазины должны будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны - в 20:00.
Новыми ограничениями запрещается собираться дома группами более четырех человек, вводится вновь правило обязательной дистанции между людьми в 1,5 метра. Спортивные мероприятия разрешено проводить, но без болельщиков.
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