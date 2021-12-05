Глава МИД Финляндии заразился коронавирусом
Заражение коронавирусом выявлено у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто. Об этом сообщила в субботу пресс-служба финского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Хаависто получил положительный результат теста на коронавирус. У министра нет симптомов. Пока он будет работать из дома", - говорится в сообщении. Неизвестно, был ли Хаависто привит.
Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - порядка 3%. Однако рост числа случаев инфицирования продолжается, в стране уже выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" у вернувшегося из Швеции.
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