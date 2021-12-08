Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.

Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране.