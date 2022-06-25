Стрельба с жертвами произошла в ночном клубе в Осло

Несколько выстрелов прозвучало в ночном клубе London pub в центре норвежской столицы Осло, сообщает Aftenposten, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным полиции, погибли два человека, более десяти были ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 человек получили легкие ранения.

Корреспондент NTB уточняет, что стрельба произошла в ночном клубе в районе Ворот Розенкранца - улице с большим количеством баров и ночных клубов в центре Осло.

По словам корреспондента NRK, который стал свидетелем происшествия, в клуб вошел мужчина, достал ружье из сумки и открыл стрельбу.

Полиция отмечает, что вскоре рядом с местом происшествия по подозрению в стрельбе был задержан человек. Он взят под стражу. В целом полиция охарактеризовала произошедшее как "запутанная ситуация".