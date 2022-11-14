Число новых граждан Австрии за год увеличилось на 45%

Число иностранцев, получивших австрийское гражданство за первые три квартала 2022 года, выросло на 45,3% в годовом исчислении. Об этом сообщило в понедельник федеральное статистическое ведомство республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным статистического управления, в первые три квартала текущего года количество процедур натурализации было на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 46,6% больше, чем в сопоставимый отрезок времени до начала пандемии COVID-19 в 2019 году. Сильный рост обусловлен в основном натурализацией жертв нацизма и их потомков, на долю которых приходилось почти 30% [получателей гражданства]", - отметил генеральный директор ведомства Тобиас Томас.

Австрийское гражданство на основании доказанного родства с жертвами нацизма в основном получали израильтяне (10,6%), американцы (6,4%) и британцы (5,7%). Среди натурализовавшихся на общих основаниях лидировали сирийцы (7,5%), турки (7,3%), а также жители Боснии и Герцеговины (5,5%). Доля женщин среди новых граждан Австрии составила 50,6%, несовершеннолетних - 31,4%. 24,1% получивших гражданство родились на территории республики.