Глава минобороны Франции 28 декабря посетит Украину

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню запланировал на 28 декабря визит на Украину, где должны пройти переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на оборонное ведомство страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Себастьян Лекорню, министр обороны Франции, отправится на Украину 28 декабря, где встретится со своим украинским коллегой», - сообщает телеканал.

Отмечается, что глава французского ведомства засвидетельствует украинским властям поддержку Франции и отдаст честь погибшим солдатам.