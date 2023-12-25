Президент Сербии обратился к гражданам страны

БАКУ /Trend/ - Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", начавшего вечером 18 декабря серию митингов возле здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются штурмовать здание городской администрации. Демонстранты использовали флагшток, чтобы выбить дверь, разбили окно и начали забрасывать здание камнями и пивными банками. Полиция Белграда применила слезоточивый газ в ответ на попытку протестующих проникнуть в здание городской администрации.

Президент Республики Сербия Александр Вучич обратился к народу по поводу происходящих событий, передает Trend.

"Не волнуйтесь, никакой революции не происходит, они ничего сделать не смогут", - подчеркнул в своем обращении глава государства.

По его словам, иностранные спецслужбы заранее проинформировали сербские силовики о подготовке массовых беспорядков и планах захвата здания белградской городской администрации сторонниками оппозиции.

Вучичин рассказал, что писал СМС на расстоянии 80-100 метров от протестующих, среди которых, по его словам, было несколько преступников.

«Они показали, что насилие – единственный способ борьбы со своими политическими противниками. Мы это показываем уже несколько дней, уже несколько дней говорим, что они готовятся к этому, потому что знают, что люди не хотят голосовать за их, потому что они знают, что никогда не завоюют доверие народа", - сказал он.

Президент Сербии отметил, что звонки поступают от обеспокоенных граждан со всей страны, предлагающих свою помощь в защите правительства.