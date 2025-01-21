Олаф Шольц призвал к созданию единой европейской оборонной промышленности для реализации крупных проектов

БАКУ/Trend/ - Необходима европейская оборонная промышленность, способная совместно разрабатывать крупные проекты, как это уже делается в области боевых танков и истребителей, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем специальном выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Trend.

«Моя цель — чтобы каждая европейская страна могла участвовать в существующих контрактах, а разработка вооружений осуществлялась совместно», — подчеркнул он.

Шольц также отметил, что изоляция обходится дорого для процветания.

«Мы будем защищать свободную торговлю как основу нашего благосостояния вместе с нашими партнерами. Мы обсуждали это с нашими партнерами в Европейском Союзе и Европейской комиссии, а завтра я отправлюсь в Париж, чтобы поговорить с Эмманюэлем Макроном. Европа делает ставку на свободную, справедливую глобальную торговлю, и мы не одни. Заключение переговоров между ЕС и странами МЕРКОСУР по соглашению о свободной торговле спустя 25 лет подчеркивает этот посыл. Меньше тарифов означает больше торговли, больше конкуренции и более низкие цены», — отметил канцлер Германии.

Говоря о конкуренции, Шольц подчеркнул, что Европа и Германия должны прилагать усилия для повышения конкурентоспособности не только в ответ на развитие в Китае или выборы в США.

«Мир и глобализация в целом изменились кардинально. Мы видим рост серьезных конкурентов во всех частях света — в Азии, Африке и Южной Америке. Это не означает, что мы должны поддаваться соблазну демпинга, соревнуясь, кто платит самые низкие зарплаты или кто устанавливает самые низкие экологические и социальные стандарты. Но если мы, как европейцы, хотим сохранить наше благосостояние, мы должны поддерживать технологическое преимущество и развивать его заново. Квантовые технологии, полупроводники, фармацевтика, биотехнологии и климатические технологии — это ключевые секторы, которые необходимы для Германии как индустриальной нации», — добавил Шольц.

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