ХАМАС назвал причину отказа от "катарских денег" Израиля

Чиновники ХАМАС объяснили в пятницу ливанской газете «Аль-Акбар», почему отказались от передачи очередной части «катарского транша» в размере 15 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Перевод третьей порции в 15 миллионов долларов задержался почти на две недели: после каждого обострения на границах Газы Биньямин Нетанияху заявлял о замораживании денег. Наконец, правительство все-таки дало «зеленый свет».

Отказ в получении средств старший чиновник ХАМАС объясняет журналистам тем, что «Газа не будет поддаваться шантажу Израиля».

По его словам, израильское правительство изменило условия договора и настаивало на изменении механизма распределения средств.

Якобы Израиль включил зарплату чиновников в те 5 миллионов долларов, которые распределялись нуждающимся семьям (по 100 долларов на семью) и потребовал, чтобы ХАМАС предоставил продовольственную помощь семьям на ту же сумму.

Кроме этого, ХАМАС потребовал увеличить размер каждого транша до 22 миллионов долларов, так как 10 миллионов необходимы для оплаты электричества, которое поступает в сектор.

Как известно, отказ вызвал ожидания эскалации конфликта. В Израиле развернуты дополнительные батареи ПВО Железный купол и призвана часть резервистов, специалистов по противовоздушной обороне.

Палестинские СМИ пишут, что обострение на границе искусственное и вызвано «предвыборной кампанией Нетанияху».

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