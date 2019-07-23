Израильский шекель – одна из самых сильных валют в мире

В разгар лета израильтяне радуются своей одной из самых сильных и стабильных валют в мире – шекелю. Они массово выезжают за границу и по пути совершают покупки. Те, кто остается дома, покупают в основном в торговых центрах, когда цены на импортные товары падают. Увеличивается число израильтян, которые делают покупки на зарубежных сайтах, таких как eBay и Asos, где за шекели можно приобрести больше, чем когда-либо, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Главный экономист инвестиционного дома Psagot Ори Гринфельд отметил, что укрепление шекеля может снизить затраты на продукты, где есть конкуренция. Это, например, электроника, зарубежные авиабилеты, одежда, обувь и автомобили.

Но в Израиле не всех радует довольно сильный шекель. Например, экспортерам сложнее поддерживать конкурентоспособность своей продукции за рубежом, в то время как туристы в Израиле найдут цены даже более высокими, чем обычно, после того, как пересчитают шекели в доллары и евро.

"Банк Израиля также не приветствует сильный шекель, – сказал Гринфельд. – На самом деле он находится в ловушке".

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