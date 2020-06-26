Коронавирус в Израиле: пять умерших и около 500 заразившихся за сутки

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 22638 заболевших (+499 за последние сутки). В настоящий момент заражены 5736 человек. 313 заболевших умерли (+5 за сутки), сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Состояние 43 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 54 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

192 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16589 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте.