Президент Израиля обсудил с турецким коллегой возможность скорой встречи
Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил в воскресенье с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону возможность скорой встречи. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент Герцог сегодня вечером провел телефонную беседу с президентом Турции Эрдоганом и пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего излечения от COVID-19. В разговоре лидеры двух стран обсудили возможность скорой встречи", - говорится в заявлении.
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