Президент Израиля обсудил с турецким коллегой возможность скорой встречи

Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил в воскресенье с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону возможность скорой встречи. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Герцог сегодня вечером провел телефонную беседу с президентом Турции Эрдоганом и пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего излечения от COVID-19. В разговоре лидеры двух стран обсудили возможность скорой встречи", - говорится в заявлении.