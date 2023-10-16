Байден посетит Израиль

БАКУ/Trend/ – Президент США Джозеф Байден 17 октября посетит Израиль по приглашению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили израильские СМИ.

Ожидается встреча президента США с премьер-министром Израиля.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, 3 300 получили ранения.

Напомним, что до Байдена Израиль посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.