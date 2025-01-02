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Израиль нанеc удар по штаб-квартире ХАМАС в секторе Газа

Израиль Материалы 2 января 2025 19:33 (UTC +04:00)
Израиль нанеc удар по штаб-квартире ХАМАС в секторе Газа
Фото: Армия Израиля / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильские ВВС нанесли удар по командному центру вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно информации, штаб-квартира ХАМАС расположена в здании муниципалитета Хан-Юнис на территории гуманитарной зоны.

"Центр управления и контроля использовался террористами для планирования и осуществления атак против Сил обороны Израиля и государственных войск Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудар был точечным и осуществлен на основе разведывательных данных.

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