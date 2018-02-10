Индийский премьер посетил Палестину и пообещал поддержать мирный процесс

Премьер-министр Индии Нарендра Моди первым из лидеров своей страны посетил Западный берег реки Иордан, где пообещал палестинцам дальнейшую поддержку их стремления к независимости, передает РИА Новости.



Индийский премьер прилетел в город Рамаллах на встречу с президентом Махмудом Аббасом на вертолете из Иордании, не став совмещать визит с заездом в Израиль, где побывал в прошлом году.

"Я вновь заверил президента Аббаса в том, что Индия верна своему обещанию отстаивать интересы палестинского народа. Индия надеется, что Палестина вскоре придет к независимости мирным путем", - сказал Моди после переговоров.

Аббас дал понять, что рассчитывает на поддержку Индии в создании нового многостороннего формата палестино-израильского урегулирования взамен многолетней американской монополии на ближневосточное миротворчество.

"Мы изучаем возможность формирования многостороннего механизма… который стал бы идеальным инструментом поддержки переговорного процесса", - сказал Аббас, чье выступление показали местные телеканалы.

"В достижении справедливого мира мы рассчитываем на Индию - великую державу, сыгравшую историческую роль в движении неприсоединения", - добавил он.

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