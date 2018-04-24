Макрон заявил о необходимости урегулирования сирийского вопроса совместно с Турцией и РФ

24 апреля 2018 21:55 (UTC+04:00)

Франция останется в Сирии, чтобы завершить уничтожение терроризма и дать сирийцам возможность жить в мире. Об этом, сообщает ТАСС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции во вторник с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок, - отметил он. - Кроме военного ответа, необходимы дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить в мире".

При этом президент Франции считает необходимым добиваться урегулирования сирийской проблемы совместно с Россией и Турцией. "Моя постоянная позиция заключается в том, что по вопросам урегулирования иранской проблемы нам следует найти рамки для совместных действий с державами региона, с иранским руководством, с Турцией и Россией. И именно в таких рамках, с Турцией и Россией, мы должны в длительной перспективе выработать решение и сирийской проблемы", - заявил Макрон.

"В Сирии Франция действует совместно с международной коалицией в борьбе против группировки "Исламское государство" (ИГ) и террористов. Мы будем действовать в этих рамках вплоть до победы. Однако в долговременной перспективой нашей целью должно быть достижение мира с тем, чтобы избежать возникновения в Сирии какой-либо гегемонии или раздела ее между другими странами региона", - подчеркнул Макрон.

"Тот подход, которого мы достигли на переговорах [с президентом США Дональдом Трампом] должен позволить включить сирийскую проблему в рамки той работы, которую мы будем вести по ситуации во всем регионе, по урегулированию иранской проблемы, которая является ключевой для данного региона", - добавил французский президент. Он заверил, что Франция и США "продолжат совместную работу по Сирии в рамках Совета Безопасности ООН с тем, чтобы убедиться, что международное гуманитарное право и запрет на использование химического оружия в полной мере соблюдаются. И мы подойдем к этому со всей надлежащей нам ответственностью", - заверил Макрон.

Он отметил, что Франция "совместно со своими партнерами будет работать над достижением стабильного и инклюзивного политического урегулирования [в регионе]".

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Azernews Newspaper
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