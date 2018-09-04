В Уганде крокодил утащил под воду женщину с младенцем

4 сентября 2018 22:59 (UTC+04:00)

В Уганде крокодил утащил под воду женщину с маленьким ребенком, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Monitor.

По информации издания, женщина с пятимесячным младенцем пришла к озеру Альберт за водой. Находившиеся рядом местные жители заметили приближение рептилии и успели убежать.

"Местные пытались ее спасти, но их усилия были напрасны, потому что крокодил с ее телом уже скрылся под водой", — рассказала очевидец.

Тела женщины и ребенка не нашли. Отмечается, что у погибшей остались трое детей в возрасте от двух до десяти лет.

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