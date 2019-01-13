В Уганде не менее 14 человек погибли в ДТП

13 января 2019 20:27 (UTC+04:00)

По меньшей 14 человек погибли и несколько пострадали в результате ДТП в воскресенье в округе Паквач в Уганде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание New Vision.

По словам очевидца, грузовик, в котором ехали около 30 человек, потерял контроль, съехал с дороги и перевернулся несколько раз.

Представитель местной полиции Джозефин Ангусиа подтвердила, что 14 человек скончались, большинство из них - женщины.

Кроме того, по ее словам, число погибших может возрасти, так как пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, пишет газета. На данный момент все они в больнице.

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