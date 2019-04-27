В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что у женщины имеется редкая особенность организма, из-за которой она всегда рожает более чем одного ребенка. Своих первых детей она родила в 13 лет. При этом она пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Вся семья проживает в небольшом цементном домике в поселке недалеко от кофейных плантаций. Причем три года назад из семьи ушел отец, и женщина теперь самостоятельно пытается воспитывать всех детей.

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