В Мексике десятки мигрантов сбежали из центра помощи

14 июня 2019 23:58 (UTC+04:00)

Десятки центральноамериканских мигрантов совершили утром в пятницу массовый побег из центра помощи в мексиканском штате Табаско из-за плохого обращения и невыносимых условий пребывания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Excelsior.
В основном речь идет о гражданах Сальвадора и Гондураса.

"Нами не занимаются, нам не дают есть и нам не предлагают никакого решения (ситуации), мы хотим вернуться в свою страну", – заявил один из мигрантов.

Покинувшие убежище вышли на дорогу в районе города Вильяэрмоса и направились к границе с Гватемалой. Однако в результате развернутой полицией операции примерно 80 человек были задержаны и возвращены в центр помощи.

Между тем, в пятницу Национальный институт миграции Мексики, занимающийся, в том числе, проблемами мигрантов из соседних стран, сообщил о добровольной отставке своего главы Тонатиу Гильена. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующие прошение он направил на имя президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Причины отставки пока не раскрываются.

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