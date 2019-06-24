Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям

24 июня 2019 12:23 (UTC+04:00)

Число прошений от беженцев на предоставление защиты в странах ЕС снижается третий год подряд, при этом в 2018 году зафиксировано также и снижение положительных ответов от властей, говорится в докладе Европейского офиса по предоставлению убежища (EASO), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В 2018 году в странах ЕС+ (данные включают Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн и Исландию - ред.) было подано 664 тысячи 480 заявок на международную защиту, что свидетельствует о снижении третий год подряд, на этот раз на 10%", - говорится в ежегодном докладе агентства.

Число прошений, таким образом, сопоставимо с уровнем 2014 года. "Миграционное давление на внешних границах ЕС снижается третий год подряд", - говорится в документе.

Больше всего прошений о предоставлении убежища в 2018 году поступило от граждан Сирии, Афганистана и Ирака (вместе они составили более четверти всех заявителей, 27%). В топ-10 вошли также Пакистан, Нигерия, Иран, Турция (по 4%), Венесуэла, Албания и Грузия (по 3%).

"Что касается принимающих стран, то в 2018 году большинство заявлений о предоставлении убежища было подано в Германии, Франции, Греции, Италии и Испании. В совокупности на эти пять стран пришлось почти три четверти всех заявок, поданных в ЕС+", - говорится в докладе.

При этом власти выдали в 2018 году чуть больше 601,5 тысячи решений в первой инстанции, что "на 39% меньше по сравнению с 2017 годом".

"Таким образом, в 2018 году в ЕС+ было подано в целом больше прошений, чем вынесено решений. Большинство решений (367,3 тысячи, или 61%) были отрицательными, без предоставления защиты", - заявили в агентстве.
Общий показатель признания в первой инстанции в 2018 году составил 39%, "снизившись на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом". Более низкие показатели признания статуса беженца по сравнению с предыдущим годом были зарегистрированы для заявителей из Сомали, Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
При этом для просителей из Венесуэлы, Китая, Сальвадора и Турции "были зарегистрированы колебания в сторону увеличения". Самые высокие показатели признания были в отношении заявителей из Йемена (89%), Сирии (88%) и Эритреи (85%), а самые низкие - для заявителей из Молдавии (1%), Северной Македонии (2%) и Грузии (5%).

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