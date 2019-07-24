Сеул призвал Токио не вводить дополнительные торговые ограничения

24 июля 2019 11:48 (UTC+04:00)

Южная Корея призвала Японию не вводить дополнительные ограничения на экспорт технологических товаров, пригрозив принять ответные меры. С соответствующим заявлением выступил на пресс-конференции в среду министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сун Юн Мо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выдвинутые Японией доводы для введения ограничений - отсутствие должного контроля за экспортом и подрыв доверия - безосновательны", - приводит слова министра агентство Yonhap. Сун Юн Мо отметил, что Сеул продолжит попытки переубедить Токио, однако, если Япония введет дополнительные санкции в одностороннем порядке, "южнокорейская сторона примет ответные меры".

По данным агентства, Япония рассматривает возможность исключения Южной Кореи из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские высокотехнологичные компоненты, используемые при производстве современных устройств. Ранее правительство Японии заявило, что примет соответствующее решение до 24 июля. В случае одобрения данная мера вступит в силу в течение 21 дня с момента оглашения.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

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