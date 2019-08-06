Южная Корея не планирует размещать на своей территории ракеты США средней дальности

Южная Корея не планирует размещать американские ракеты средней дальности на своей территории. Об этом во вторник сообщила представитель Министерства национальной обороны Республики Корея (РК) Чхве Хён Су на брифинге в Сеуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сеул не вел переговоров с Вашингтоном о развертывании ракет средней дальности в Южной Корее, и данный вопрос не обсуждался", - цитирует представителя ведомства агентство Yonhap. Чхве Хён Су также отметила, что "это размещение ракет не планируется".

Официальный комментарий Минобороны РК последовал за появившимися в СМИ высказываниями главы Пентагона Марка Эспера о планах США развернуть ракеты средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 августа AFP сообщило, что Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.

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