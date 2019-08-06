Южная Корея не планирует размещать на своей территории ракеты США средней дальности

6 августа 2019 13:49 (UTC+04:00)

Южная Корея не планирует размещать американские ракеты средней дальности на своей территории. Об этом во вторник сообщила представитель Министерства национальной обороны Республики Корея (РК) Чхве Хён Су на брифинге в Сеуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сеул не вел переговоров с Вашингтоном о развертывании ракет средней дальности в Южной Корее, и данный вопрос не обсуждался", - цитирует представителя ведомства агентство Yonhap. Чхве Хён Су также отметила, что "это размещение ракет не планируется".

Официальный комментарий Минобороны РК последовал за появившимися в СМИ высказываниями главы Пентагона Марка Эспера о планах США развернуть ракеты средней дальности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 августа AFP сообщило, что Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.

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