Пентагон подтвердил отправку в Саудовскую Аравию криминалистов в связи с атакой на НПЗ

Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов для оказания местным властям помощи в "оценке атак" на нефтяные объекты королевства. Эту информацию, как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, подтвердил во вторник журналистам председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно пресс-релизу, Данфорд отметил, что Вашингтон дает Эр-Рияду время для оценки произошедшего, однако, по мнению главы КНШ, все указывает на то, что за нападением стоит Иран или связанные с ним силы.

В ночь на субботу предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них начался пожар. Позднее власти заявили, что огонь локализован.

Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". В понедельник президент США заявил, что ответственность за атаки, вероятно, несет Иран.

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