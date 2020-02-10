СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя

Два самолета, зафрахтованных правительством Бразилии, доставили 34 граждан этой страны на авиабазу в Анаполисе (штат Гояс), где они пройдут 18-дневный карантин, сообщило издание Cooperante, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тридцать четыре бразильца прибыли в воскресенье на базу в Анаполисе, штат Гояс, из Уханя", - говорится в материале издания.

По информации СМИ, эвакуированные граждане пройдут карантин в расположении авиабазы, откуда в случае подозрения на заболевание могут быть вертолетами доставлены в военные госпитали Бразилиа.

В Бразилии до сих пор не было зарегистрировано случаев коронавируса, однако власти анализируют восемь подозрительных случаев ОРЗ в различных регионах.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.